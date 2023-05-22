Nijerya'da 38 Kaçak Rafineri İmha Edildi

Afrika Kıtası'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde 38 kaçak rafineri imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ordunun, ülkenin güneyindeki Delta ve Rivers eyaletlerinde kaçakçılara karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 38 kaçak rafinerinin belirlenerek imha edildiğini kaydederek, 551 bin 500 bin litre ham petrol ve 394 bin 500 bin litre motorin, 86 bin litre gaz yağının ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonlarda 29 kaçakçının gözaltına alındığını ifade eden Danmadami, 169 tanker, 18 araç, 24 hız botu ve 19 silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.