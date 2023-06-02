Maraş Dondurması, Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlılarında 3'üncü sırada

Dünyaca ünlü gastronomi websitesi TasteAtlas'ın (Lezzet Atlası) yayınladığı Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlıları listesinde Maraş Dondurması, 3'üncü sırada yer aldı. İran'ın safranlı 'Bastani Sonnati' adlı dondurması listenin birincisi oldu.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic'in 2015'te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs'ta 'Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları' listesini açıkladı. Listenin 3'üncü sırasında Maraş Dondurması yer aldı. Sitede Maraş Dondurmasıyla ilgili şu ifadeler yer aldı;