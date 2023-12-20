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Malezya, İsrail bayraklı gemilere girişi yasakladı

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Malezya Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail bayraklı gemilerin Malezya limanlarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, 'Bu yaptırımlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden katliam ve vahşet yoluyla temel insani ilkeleri göz ardı eden ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir cevap niteliğindedir' denildi.

Malezya Başbakanlık Basın Ofisi, İsrail bayraklı gemilerin Malezya limanlarına girişinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Bu yaptırımlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden katliam ve vahşet yoluyla temel insani ilkeleri göz ardı eden ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir cevap niteliğindedir" denildi.

Malezya Başbakanlığı Basın Ofisi'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malezya hükümeti, İsrail merkezli denizcilik şirketi ZIM'in herhangi bir Malezya limanına yanaşmasını engelleme ve izin vermeme kararı aldı. Ulaştırma Bakanlığı derhal harekete geçerek bu şirkete derhal yürürlüğe girecek kalıcı bir yasak uygulayacaktır. Bu yaptırımlar, İsrail'in temel insani ilkeleri göz ardı eden ve Filistinlilere karşı devam eden katliam ve vahşet yoluyla uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır. Malezya Hükümeti aynı zamanda İsrail bayrağı taşıyan gemilerin ülke limanlarına yanaşmasını da artık kabul etmeme kararı aldı. Ayrıca Malezya, İsrail'e giden herhangi bir geminin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirdi. Bu kısıtlamaların her ikisi de derhal yürürlüğe girecek. Malezya, kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceğinden emindir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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