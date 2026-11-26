Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ve üç oğlunun 24-25 Kasım'da Ankara'ya yaptıkları ziyaret, Türkiye'nin Trablus yönetiminin ardından Bingazi'deki lider kadrosuyla da ilişkilerini güçlendirdiğini göstermesi açısından önem arz ediyordu. Hafter'in Ankara'ya ilk resmi ziyaretinde siyasi, güvenlik, askeri ve enerji işbirliği konularının yanı sıra Türkiye'nin yürüttüğü Trablus- Bingazi birleşme sürecinin de gündeme geldiği kaydediliyor.Türk resmi kaynaklarınca "Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşali" olarak tanımlanan Halife Hafter, 24 Kasım akşam saatlerinde Ankara'ya gitti.Beraberindeki heyette Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ve Libya Kalkınma ve Yeniden İmar Fonu Başkanı Bilkasım Hafter de yer aldı.Heyeti havalimanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu resmi törenle karşıladı.Hafter ve heyetinin resmi görüşmeleri 25 Kasım'da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilen Hafter, öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de biraraya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmelerde yer aldı.Hafter'in Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyareti önemli kılan başlıca unsur, tarafların uzun yıllar boyunca Libya'da düşman taraflarda yer almaları ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Bingazi yönetimi liderinin "darbeci Hafter" diye tanımlanması oldu.

Ankara, Trablus - Bingazi birleşmesine odaklı Türkiye, 2014'ten itibaren Trablus ve Bingazi arasında bölünmüş Libya'da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekliyordu.UMH ile 2019'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalayan Türkiye, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek gören General Halife Hafter yönetimindeki Bingazi ordusuna karşı Trablus'un savunulmasına destek vermişti.Fakat Türkiye, son dönemde Libya politikasında önemli bir değişime gitti ve Bingazi yönetimiyle ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı. Türkiye, "tek Libya" adını verdiği politika kapsamında, Trablus ve Bingazi yönetimlerinin siyasi, askeri ve ekonomik tek bir çatıda birleşmeleri için yoğun bir arabuluculuk sürecini başlattı.Hafter'in ziyareti, Ankara ile Bingazi arasındaki ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini göstermesi ve arabuluculuk başta olmak üzere yeni politikasını ilerletmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan'ın Libya ziyaretinde bir adım atılabilir mi? Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 Aralık günlerinde Libya'ya yapacağı ziyarete büyük önem veriliyor.Erdoğan'ın ziyaretinin temel amacı 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılmak.Ancak Erdoğan'ın bu ziyareti, Trablus ile Bingazi arasında yürütülen birleşme diplomasisinin daha da ileri götürülmesi açısından kullanmaya çalışacağı Ankara'da yapılan değerlendirmeler arasında.Erdoğan, UMH lideri Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile en son 12 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelmişti. Türkiye'nin özellikle çaba harcadığı konu Bingazi ve Trablus yönetimlerine ait silahlı güçlerin tek bir yönetim altında toplanması.Ankara'da Ekim ayında yapılan görüşmelerde, tarafların Libya'nın Sirte kentinde ortak askeri komutanlık merkezi kurulması, genelkurmay yönetiminin paylaşılması ve yeni komuta yapısının oluşturulması gibi konuları müzakere ettikleri basına yansımıştı.Bu adımlara paralel olarak ana amacı seçimlerin hukuki altyapısını oluşturmak ve kanun taslaklarını hazırlamak olan ve Trablus ve Bingazi yönetimlerinden altışar kişinin temsiliyle oluşturulan 6+6 Komitesi'nin da çalışmaları önemli rol oynayacak.Ankara'nın 6+6 Komitesi'nin çalışmalarına ev sahipliği yapmak istediği ve hukuki, teknik açılardan destek vermek istediği de Libya basınında çıkan haberlerde yer aldı.Hafter'in Ankara temaslarında bu süreçlerde gelinen aşama ve Erdoğan'ın ziyareti sırasında nasıl adımlar atılacağının ele alındığı kaydediliyor.Doğu Akdeniz'de enerji işbirliği Hafter'in ziyaretinin zamanlaması da birçok açıdan dikkat çekiyor.Özellikle Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile UMH arasında 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı 20 Ekim 2026'da onaylaması, tüm Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji işbirliklerini etkilemesi nedeniyle öne çıkan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Hafter yönetimindeki Libya Temsilciler Meclisi, anlaşmaya uzun yıllar karşı çıkmış ve hukuksuz diye nitelemişti.Fakat Ankara ile son dönemde yaşanan yakınlaşma, Bingazi yönetiminin tavrının değişmesine neden oldu.Ankara'daki temaslar sırasında Türk heyetinde Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da olması tarafların görüşmesi sırasında Libya-Türkiye arasındaki enerji işbirliğinin de ele alındığını gösterdi.

Libya Türkiye için kilit önemde Trablus hükümeti ile Ankara ile varılan anlaşmalar kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) karada ve denizde petrol ve doğalgaz arama lisansları tahsis edilmişti.Libya'nın asıl petrol rezervlerinin ise Hafter yönetiminin kontrolündeki doğu ve güney Libya topraklarında olduğu kaydediliyor. Ankara'nın amacının hem Trablus ile daha önce yapılan anlaşmaları korumak hem de Hafter yönetimiyle yeni işbirliği alanlarını ele almak olduğu belirtiliyor.Enerji işbirliğinin de ötesinde Türkiye'nin Libya'yı Akdeniz ve Afrika'ya dönük uzun vadeli stratejik çıkarları açısından merkezi bir ülke olarak gördüğü ve buna göre politikalarını şekillendirdiği değerlendiriliyor.ABD destekli Hafter ailesinin Libya'nın geleceğinde oynayacağı rol de Ankara'nın önem verdiği değerlendirmeler arasında ter alıyor.Akdeniz'de Rusya - Ukrayna gerginliği Hafter'in Ankara ziyareti, Rusya'ya ait iki savaş gemisinin Bingazi limanı yakınlarında hedef alınmasının hemen ardından gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor.Saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği kaydediliyor.Hem Bingazi hem de Trablus yönetimleri, saldırıya sert tepki gösterdiler ve savaşın Libya topraklarına taşınmasından duydukları kaygıyı dile getirdiler.Saldırının ardından General Hafter'in Ankara ziyaretinden önce oğlu Saddam'ın 24 Kasım'da Katar'a diğer oğlu Bilkasım'ın da de Mısır'a yaptıkları ziyaretlerde de ağırlıklı olarak son saldırının gündeme geldiği ve Bingazi yönetiminin destek istediği kaydedildi.Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)