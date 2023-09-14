Libya'daki Türk ekibi çalışmalarına devam ediyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği bugün paylaşım yaparak sel felaketinin yaşandığı Libya'da Türk ekibinin çalışmaları ile ilgili "Libya'da afet bölgelerindeki arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ediyor.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği bugün paylaşım yaparak sel felaketinin yaşandığı Libya'da Türk ekibinin çalışmaları ile ilgili "Libya'da afet bölgelerindeki arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına büyük bir hız ve titizlikle devam ediyor. Bütün çaba ve imkanlarımızla Libyalı kardeşlerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.