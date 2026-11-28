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Josh, Lagos'ta üç odalı bir daire için yılda 800 bin naira (yaklaşık 30 bin lira) ödüyordu.Ancak başka bir yer ararken, emlakçı komisyonu ve hizmet bedelleri eklendiğinde stüdyo dairelerin fiyatının dört milyon naira'yı (yaklaşık 150 bin lira) bulduğunu öğrendi. Geçen yıl, beş yıllığına kiralayabileceği ve kendisi için çok daha ucuz olan bir yere taşındı. Josh'un yeni evi, bir kilisenin üstündeki bir binanın ikinci katında.Sanatçı, tekneyle taşıdığı geri dönüştürülmüş inşaat malzemelerini kullanarak evi yaşanabilir hale getirmeye çalışıyor.Evin bir ucunda içinde uyuduğu çadır duruyor. Su tesisatı yok ve Josh elektrik için jeneratör kullanıyor.Çatıyı tamamlamayı, bir asma kat inşa etmeyi, güneş panelleri eklemeyi ve çalışan bir banyo ve tuvalet yapmayı planladığını anlatıyor.İnşaatın da zorlukları var.Josh, "Yağmur büyük bir sorun oldu. Bazı malzemelerime zarar verdi. Hatta okyanustan gelen tuzlu su bile malzemelerimi ve aletlerimi etkiliyor. Paslanmaya başlıyorlar" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Yağmurlu mevsimde sivrisinekler için üreme alanı haline geliyordu."Sanatçı, güneşin de zorluklara neden olduğunu söylüyor: "Çatımı henüz tamamen kaplamadım, bu yüzden [yanıklardan] muzdaribim."Bence önümüzdeki iki üç yıl içinde çok daha fazla insan Lagos'tan komşu bölgelere taşınacak. İnsanlar, yer bulmakta zorlananların çaresiz durumda olduğunu bildikleri için her şeye yüksek fiyat biçiyor."Afrika merkezli düşünce kuruluşu Housing Finance Africa'nın aktardığı verilere göre Lagos Eyaleti'ndeki Lekki ve Ikeja gibi bölgelerde kira fiyatları son yıllarda %200'den fazla arttı.Lagos eyaleti vali yardımcısı Dr. Kadri Obafemi Hamzat, gençlere ebeveynleriyle veya akrabalarıyla birlikte yaşamalarını, ev arkadaşı bulmalarını veya kira giderlerini toplam gelirlerinin %40'ının altında tutmalarını söyledi.Açıklamaya tepki gösteren genç aktivist Adaramoye Michael Lenin, "Bu, günümüzde birçok gencin zaten içinde bulunduğu gerçeklik" diyor.Konut ve diğer konularda kampanya yürüten Gençlik Hakları Kampanyası'nın ulusal koordinatörü Lenin, BBC'ye yaptığı açıklamada mevcut durumun "Nijerya'da konut sektörünün yıllarca ihmal edilmesinin bir sonucu" olduğunu söylüyor: "Hükümetin düşük maliyetli sosyal konutlar inşa ederek bu krizi çözmek için açık ve bilinçli bir çaba göstermesi gerekiyor."Konut sorununun öncelikli olduğunu belirten Nijerya hükümeti, geçen hafta Nijeryalıların ev sahibi olmasını kolaylaştıracak bir gayrimenkul yatırım fonuna dair yeni adımlar açıkladı.BBC muhabiri Makuochi Okafor'un Lagos'tan bildirdiğine göre, hükümet ayrıca ülke genelinde daha fazla sosyal konut sağlamak için de çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Konut protestolarıDünyanın her yerinde hem yüksek hem de düşük gelirli ülkelerde insanlar ev bulmakta zorlanıyor. Son dönemde Avrupa genelinde konut hakları grupları ve sendikalar, konut fiyatlarını düşürecek kontroller ve "garantili" konut hakkı talepleriyle gösteriler düzenlendi.Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan konut hakları grupları, aktivistler ve sendikalar geçen hafta sonu protestolar düzenledi ve konutla ilgili taleplerini dile getirdi.Eylülde artan kira maliyetleri nedeniyle Madrid'de yaşayan yaşlı bir kadının evinden çıkarılması, ülke çapında protestolara ve İspanya'da siyasi bir krize yol açtı. Bu süreç, 29 Kasım'da yapılacak erken seçime giden yolu açtı.87 yaşındaki Maricarmen Abascal, yüksek kira artışlarını artık karşılayamadığı için 70 yılı aşkın süredir yaşadığı evinden zorla çıkarıldı.Babası, 1956'da Madrid'in merkezindeki Retiro bölgesinde bulunan daireyi ilk kez kiralamıştı ve ebeveynlerinin ölümünden sonra kiracı olarak kalmaya devam etti. Bu süre zarfında kira bedeline bir üst sınır getirilmişti.2018'de daire, küçük bir yatırım şirketi olan Urbagestión tarafından satın alındı ve şirket daha sonra kirayı aylık 500 eurodan (yaklaşık 28 bin lira) 2.650 euroya (yaklaşık 150 bin lira) çıkardı.Şirket, daha sonra bunu 1.650 euroya (yaklaşık 91 bin lira) indirmeyi teklif etti ancak bu yine de Abascal'ın emekli maaşından 300 euro daha fazlaydı.Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldığı için anlaşmayı imzalayamadı.7 Ekim'de hayatını kaybetti ve bazı protestocular tahliyesinin ölümüne yol açtığını söyledi. Emlak sitesi Idealista'ya göre Madrid'deki kira fiyatları son on yılda %100'den fazla arttı.İspanya Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre Madrid'de yeni sözleşmelerdeki kiralar yalnızca 2024 yılında %9,2 oranında yükseldi. Bu da 2023'teki artışın iki katından fazlaya denk geliyor.Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ne göre AB'de son 10 yılda konut fiyatlarında ortalama %60'lık bir artış yaşandı.AB'de her 10 kişiden birinin kirasını veya konut kredisi ödemesini zamanında yapamaması sorunun yaygın olduğunu gösteriyor.Benzer şekilde Hindistan'da da birçok genç konut masraflarını karşılamakta zorlanıyor.Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de teknoloji yazılım sektöründe çalışan Priyanka, şehirde ev satın almaya gücünün yetmediğini, kirada oturmak zorunda kaldığını ancak kira fiyatlarının yükseldiğini söylüyor: "Örneğin [eskiden] iki odalı bir ev için 20 bin rupi (yaklaşık 11 bin lira) ödüyordum. Şimdi ise 35 bin ila 40 bin rupiye (yaklaşık 22 bin lira) yakın bir fiyat ödüyorum."Priyanka fiyatlar hakkında ise "yıllar içinde, özellikle de Covid sonrası dönemde iki katına çıktı çünkü özellikle insanlar büyük şehirlere taşınmaya başladı" diyor.Küresel konut krizinin nedenleri ne?Yakın zamanda yayımlanan BM-Habitat 2026 Dünya Şehirleri Raporu'na göre 1,1 milyardan fazla insan veya her sekiz kişiden biri gayriresmi konutlarda ya da gecekondu bölgelerinde yaşıyor. En az 3,4 milyar insan yetersiz konut koşullarında barınıyor. Raporun yazarlarından Dr. Paroj Banerjee, "Konut sorunu her zaman vardı ancak küresel olarak gerçekten kırılma noktasına geldi" diyor.Rapor, konut krizinin tek bir nedenden değil, birbiriyle bağlantılı çeşitli unsurlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Bunlar arasında konut almaya güç yetmemesi, yerinden edilme, gayriresmi konutlar (gecekondular dahil) ve iklim riskleri yer alıyor.Dünya genelinde ortalama bir evin maliyeti bir kişinin 11 yıllık gelirine denk geliyor.Ayrıca zulüm, çatışma, şiddet ve doğal afetler nedeniyle yerinden edilmiş insanların sayısı da giderek artıyor.Birçok gelişmekte olan bölgede gayriresmi konutlar, konut binalarının %80'ini oluşturuyor.BM-Habitat raporu, küresel olarak konut arzının nüfus artışından daha hızlı büyüdüğünü ancak bu büyümenin dengesiz olduğunu söylüyor. Rapor, dünyanın birçok yerinde yeni konutların nüfus artışına ayak uyduramadığını ortaya koyuyor.Hane halklarının küçülmesi, daha fazla insanın yalnız yaşaması ve evlerin boş veya az dolu olması bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Kentleşme Beklentileri raporuna göre 2025 yılında dünya nüfusunun %45'i şehirlerde yaşıyordu.2050 yılına kadar yeni nüfus artışının üçte ikisinin şehirlerde, kalan üçte birinin ise çoğunlukla kasabalarda gerçekleşmesi bekleniyor. İnsanlar genellikle şehirlerde ve kasabalarda iş yerlerine yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyor.Bu da konutlara olan talebin artmasına ve dolayısıyla arsa fiyatlarında artışa yol açıyor.BM-Habitat 2026 raporuna göre yüksek gelirli ülkelerde 1950'lerden bu yana konut fiyatlarındaki artışın %80 kadarı arazi fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmış olabilir.Rapor, benzer şekilde Afrika ülkelerinde de özellikle kentsel alanlarda arazi fiyatlarının genel mal ve hizmet fiyatlarından daha hızlı arttığına dikkat çekiyor.Arsa fiyatlarındaki artış genellikle yatırımcıları cezbediyor. Dr. Banerjee, BBC'ye verdiği demeçte "Arazi, kar elde etme açısından çok önemli bir varlık türü haline geliyor" diyor ve ekliyor: "Konutun karşılanabilir olması sorunun yalnızca bir boyutu, konutun sosyal işlevine bakış açısı tamamen aşındı ve giderek bir varlık veya meta olarak görülüyor."BM-Habitat raporuna göre 1980'lerden bu yana bankacılık sektöründeki düzenlemelerin gevşetilmesi ve yatırımlara getirilen kısıtlamaların azalması, konutların finansal bir varlık olarak değerlendirilmesine yol açtı.Buna ek olarak, hükümetler sosyal konutlardan uzaklaşarak konut kredisine erişimi artırmaya odaklandı.BBC'ye konuşan küresel konut sistemleri danışmanı Dr. Orna Rosenfeld, bunun nedeninin "piyasa arzı sağlayacak ancak piyasa elbette en yüksek teklifi verene sağlayacak" varsayımı olduğunu söylüyor.Kurumsal yatırımcıların büyük miktarda konuta sahip olduğu ülkelerde bu durum kiraların yükselmesine katkıda bulunabiliyor.Tüm bu faktörler birbirlerini güçlendiriyor.Şehirler iş arayan daha fazla insanı kendine çekiyor, bu da arazinin daha kıt ve pahalı hale gelmesine yol açıyor. Yatırımcılar genellikle bunu takip ettiği için kiralar artıyor ve eşitsizlik derinleşiyor. Peki bu döngü nasıl kırılabilir?Konut alternatifleri

Dr. Rosenfeld'e göre bu döngüyü kırmak için hükümetler ve şehirler arasındaki ilişkinin yeniden düşünülmesi gerekiyor.Uzman, bu döngünün "sadece istişare açısından değil, aynı zamanda kimin yetkiye, kaynaklara ve uygulama araçlarına sahip olduğu açısından da" yeniden ele alınması gerektiğini ekliyor. Daha fazla konut inşa etme konusunda yerel yönetimlerin öncülük etmesi gerektiğini söylüyor.Özel sektörde, konut yapımını daha ucuz hale getirmeyi amaçlayan düşük maliyetli inşaat malzemeleri ve prefabrik yapılar konusunda ilerlemeler kaydedildi.Bir diğer yenilik ise, inşa süresini önemli ölçüde kısaltarak maliyetleri düşüren üç boyutlu yazıcıyla üretilen evler.Dünyanın dört bir yanında kooperatifler vasıtasıyla başarılı uygun fiyatlı konut projelerinin hayata geçirildiğine dair örnekler de var.Konut kooperatifleri, bir grup insanın biraraya gelerek birlikte tasarladığı, inşa ettiği ve karar alma süreçlerini paylaştığı bir model türü.Bu kooperatifler azami kar hedeflemediği için sakinlerine uzun vadede uzun vadeli maliyet avantajı ve barınma güvencesi sunuyor. İsviçre'deki Bern Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre kooperatiflerde kira maliyeti ülkenin piyasa ortalamasına göre yaklaşık %20 daha düşük.İsviçre merkezli SwissCoHousing adlı konut kooperatifleri veri tabanına göre Zürih'te kiralar 2015'ten 2025'e kadar ortalama %25-35 oranında artarken kooperatif kiraları yaklaşık %5-8 oranında yükseldi.

Uruguay'da 1960'lardan beri büyüyen konut kooperatifleri ülke hanelerinin %5'ini temsil ediyor.İsviçre'deki ETH Zürih Üniversitesi'nden uygun fiyatlı konut uzmanı Dr. Jennifer Duyne Barenstein, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu çok aktif ve önemli bir sosyal hareket" diyor.Uzman, "Bu kooperatiflerin özelliği, metalaştırılmamış bir konut modeli olmaları, piyasa odaklı spekülatif konutların aksine, kar amacı gütmeyen bir konut modeli olduğu için kiralar daha istikrarlı. Piyasa değeri değil, kullanım değeri var" diyor. Ancak, kooperatiflerin kurulması genellikle zaman alıyor çünkü sakinlerin fon bulmak ve demokratik yollarla yönetmek için kendi kendilerini örgütlemeleri gerekiyor.Ayrıca, karmaşık yapıları nedeniyle genellikle hukuki danışmanlık ve ihtilaf çözümü gibi yardım ve destek hizmetlerine ihtiyaç duydukları için çok fazla işbirliği ve teknik uzmanlık gerektiriyorlar.Dr. Duyne Barenstein, "Kooperatifler siyasi taahhüt ve destekleyici araçlara ihtiyaç duyar" diyor.Bu, hükümetlerin finansmana ve araziye erişimi desteklemesinin yanı sıra, kooperatiflerin spekülatif piyasaya girmesini engelleyen bir düzenleyici çerçeveye sahip olmasını da kapsıyor.Uzman, "Ayrıca bu modeli benimseyen ve onun için mücadele eden insan topluluklarına da ihtiyaç var" diye ekliyor.Bazı ekonomistler, özel sektörün konut sağlama konusunda hala verimli olabileceğini ancak bunu yapabilmesi için teşviklere, daha az kısıtlamaya ve yüke ihtiyaç duyduğunu savunuyor.Harvard Üniversitesi'nde ekonomi alanında Prof. Edward Gleaser, Prof. Joseph Gyourko ile birlikte yazdığı 2018 tarihli bir makalede "Belirli bir metropol bölgesinde konut arzı fazla düzenlendiğinde konut fiyatları daha yüksek olur" diyor.Sonuç olarak, Lagos'ta yaşayan Josh şunu söylüyor: "Her zaman ödeme yapmaya istekli biri olacaktır. Bence bu, vatandaşlar olarak kendi başımıza çözemeyeceğimiz bir sorun. Konutun maliyeti hem evin hem de bulunduğu çevrenin değerini yansıtmalı."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

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