Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Rusya'ya Ziyaret İçin Geliyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Kremlin, açıklamasında, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacak" denildi.