Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Rusya'ya Davet Üzerine Ziyaret Gerçekleştirecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ilerleyen günlerde ülkeye geleceği belirtildi. Güney Kore'de ise Kim Jong-Un'u taşıyan özel zırhlı trenin Rusya'ya doğru yola çıktığı iddiası ortaya atıldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine ilerleyen günlerde ülkeye geleceği belirtildi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un bugün Rusya'ya doğru yola çıktığı iddiası üzerine Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamada, " Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya ilerleyen günlerde resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'de bugün ülkenin istihbaratına dayandırılan bir haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan özel zırhlı bir trenin Rusya'ya doğru yola çıktığı iddia edilmişti. - MOSKOVA