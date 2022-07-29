Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, analiz çalışmasıyla haşerelerin yarattığı ekonomik zararı inceledi. Bilim insanları dün yayınladıkları bilimsel çalışmada, sadece 'Amerikan Kurbağası' ve 'Kahverengi Ağaç Yılanının' 34 yılda 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğunu ortaya koydu.

Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, Kanada ve Almanya'da bilim insanları Scientific Reports yayın organında yayınladıkları analiz çalışmasında, Amerikan Kurbağası ve Kahverengi Ağaç Yılanının 1986'dan 2020'ye kadarki zaman diliminde 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu ortaya koydu. İki türün yarattığı bu maliyet, yüzde 63 ile Okyanusya ve Pasifik Adaları, yüzde 35 ile Avrupa ve yüzde 2 ile Kuzey Amerika'da gerçekleşti.