Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Hakan Fidan'ı tebrik etti

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Hakan Fidan'ı tebrik etti

Dünya Haberleri

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı. Rodriguez, Dışişleri Bakanı Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Twitter hesabından Fidan'ın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, Dışişleri Bakanı Fidan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Rodriguez, "Türkiye Dışişleri Bakanı olarak atanması vesilesiyle Hakan Fidan'a en içten tebriklerimi ve yeni görevinde başarı temennilerimi sunuyorum. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarını güçlendirmeye devam etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Küba Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title