Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomiden politikaya, güvenlik diplomasiye yoğun gündemle toplandı. Zirvenin ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi: "Hamdolsun gerek belediyelerimiz gerek kamu kurumlarımız gerek vakıf ve derneklerimiz gerekse hayırseverlerimiz Ramazan'ın ruhuna uygun faaliyetler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı olarak Ramazan-ı Şerif'i gönül şölenine dönüştüren herkesi siyasi parti ayırmaksızın teşekkür ediyorum. Rabbimizin lütfu olarak bu Ramazan-ı Şerif'i daha huzurlu ve sevinçli karşıladık.

"RAMAZAN AYINI ÜZERLERİNE BOMBA KORKUSU DUYMADAN GEÇİRİYORLAR"

Komşumuz Suriye'de 14 yıllık zulmün ardından ilk kez Ramazan ayını üzerlerine bomba korkusu duymadan geçiriyorlar. Gazze'li kardeşlerimiz yıkıntıların arasında bile olsa 471 gün sonra rahat birer nefes alıyor. Suriyeli ve Gazze'deki kardeşlerimizi muhabbetlerimizi, dayanışma mesajlarımızı yolluyoruz. Bu Ramazan'ın ülkemizle birlikte tüm bölgemizde, kardeşliğe vesile olmasını yürekten temenni ediyoruz.

SURİYEDEKİ SON DURUM: BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

Biz herkes için barış, istikrar dedikçe İslam coğrafyasının istikrarsızlığından beslenen güç odakları da boş durmuyor. Birçok yerde kimi zaman etnik kimi zaman inanç ayrımı yüzünden çatışma gerilim ve kargaşa çıkarılmaya çalışıyor. Bunun son örneğine komşumuz Suriye'de eski rejim artığı provokatörlerin terör eylemlerine şahit olduk. Özellikle azınlıkların yaşadığı yerlerde patlak veren olaylarda Suriye Ordusu'nun yanısıra pekçok sivil de hayatını kaybetti. Teravih namazından çıkarken kalleşçe şehit edilen kardeşlerimiz var. Olayların büyük oranda kontrol altına alındığını, sahadaki durumun hassasiyetini koruduğunu görüyoruz.

"SURİYE MAKAMLARINA GEREKLİ TELKİNLERDE BULUNUYORUZ"

Türkiye olarak Suriye'nin birliği, dirliği, toplumsal barışı hedef alan her türlü saldırıyı, terör ve tedhiş eylemini lanetliyoruz. Ayrıca gergin havanın süratle geride bırakılması için Suriye makamlarına gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Şara'nın mutedil ve yatıştırıcı olduğu karar hukuk dışına çıkanların cezalandırılacağına dair mesajlarını olumlu karşılıyoruz. Sayın Şara rövanşizme düşmeden kucaklayıcı politika izlemektedir. Suriye'nin hasretini çektiği kalıcı barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşmasını samimiyetle arzu ediyoruz.

"BİRBİRİMİZE DÜŞERSEK BİZİ KİMSE KORUYAMAZ"

Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Dürzi demeden ülkelerin parçalanmasını ve istikrarsızlık batağına sürüklenmesine müsaade etmeyeceklerine inanıyorum. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada bir arada, birlikte yaşamış, aynı kaderi paylaşmış insanlarız. İnşallah ebediyen burada yanyana yaşamaya devam edeceğiz. Türkler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Kürtler olarak birbirimizin hamisiyiz, kader ortağıyız. Birbirimize düşersek bizi kimse koruyamaz. Bölgemizde huzura açılan kapının anahtarı ittihattır, vahdettir. Acımızın da sevincimizin de ortak olduğunun şuuran varmaktır.

Suriye'deki yangını tam 14 yıldır ülkemize sıçratmaya çalışanlara da şunu tekrar hatırlatıyorum; biz ne Irak'ta ne Suriye'de ne Lübnan ne de diğer bölge ülkelerinde hiç kimsenin kökeni, dini, mezhebi, inancıyla ilgilenmiyoruz. Hangi mezhebe mensup olursa olsun kimseye farklı gözle bakmıyoruz. Tüm insanları Hz. Ali efendimiz in buyurduğu üzere 'ya dinde kardeşimiz ya da yaradılışta eşitimiz' olarak görüyoruz. Her kim Suriye'ye baktığında mezhep, meşrep, köken görüyorsu taassuba esir olmuş demektir.

"SURİYE KONUSUNDA KİMSE BİZE VİCDAN DERSİ VEREMEZ"

1 milyon Suriyeli Baas rejimi tarafından katledilirken nerede duruyorsak bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz. Geçen sene seçim kazanmak uğruna faşizmin en ilkel biçimi sergilenirken neyi savunuyorsak bugün de aynı ilkeleri dirayetle savunuyoruz. Suriye konusunda kimse bize vicdan dersi veremez. Varil bombaları, kimyasal silahlarıyla masum çocuklar öldürülürken susanlar bugün bize hadsizlik edemez. Biz Suriye ve Gazze'de insanlık sınavımızı alnımızın akıyla vermiş durumdayız.

"SOYKIRIMCI CANİLERDEN MEDET UMMAK KELİMENİN TAM ANLAMIYLA MANDACILIKTIR"

Muhalefet en azından böyle muhataralı konuda sorumlu davranmalı, fitne ateşine odun taşımaktan artık vazgeçmelidir. Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak iç cephemizi sarsmayı hedef alan bir sabotaj girişimidir. Soykırımcı canilerden medet ummak kelimenin tam anlamıyla mandacılıktır. Eski kötü günlerin hayalini kuranlar Allah'ın izniyle hüsrana uğrayacaktır. Türkiye 40 yıldır başına bela olan musibetten kurtulmaya çalışırken yeni fay hattı oluşturmanın ülke düşmanları dışında kimseye faydası olmaz.

Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına eyvallah diyemeyiz. Kirli oyunu Türkiye'de de sahnelemek isteyenlere 14 yıldır olduğu gibi fırsat tanımayacağız. Komşumuz Suriye'nin toparlanması, tüm etnik ve mezhebi unsurlarıyla huzura ermesi için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz toprakları üzerinde ameliyat yapılmasına nasıl izin vermediysek Suriye'de de kadastro mühendisliğine asla müsaade etmeyeceğiz.

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