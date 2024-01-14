Japonya, Kuzey Kore'nin Muhtemel Balistik Füze Denemesini Duyurdu
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 'muhtemel' bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Açıklamada, 'Kuzey Kore'den olası bir balistik füze fırlatıldı. Daha fazla bilgi alır almaz sizi bilgilendireceğiz' denildi.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 'muhtemel' bir balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Açıklamada, "Kuzey Kore'den olası bir balistik füze fırlatıldı. Daha fazla bilgi alır almaz sizi bilgilendireceğiz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya