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İtalyan Opera Şarkıcılığı Sanatı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine Alındı

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İtalyan opera şarkıcılığı, Birleşmiş Milletler tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras ilan edildi. UNESCO tarafından onaylanan tanıma göre, İtalyan usulü opera şarkıcılığı, müziği, şarkı söylemeyi, oyunculuğu ve operaya özel senaryoları içeriyor.

İtalyan opera şarkıcılığı sanatı, Birleşmiş Milletler tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras ilan edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), İtalyan opera şarkıcılığının İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne alınması talebini kabul etti. UNESCO tarafından onaylanan tanıma göre, İtalyan usulü opera şarkıcılığı, müziği, şarkı söylemeyi, oyunculuğu ve operaya özel senaryoları içeriyor.

UNESCO, İtalyan opera performansını "fizyolojik olarak kontrollü bir şarkı söyleme şekli" ve "belirli yüz ifadeleri ve vücut hareketleriyle, müzik, drama, oyunculuk ve sahnelemenin bir kombinasyonu" olarak tanımladı.

İtalya, "lirik şarkı" olarak da adlandırılan opera şarkıcılığının İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olarak tanınması için süreci 2011’de başlatmıştı. Başvuruda, bu geleneğin ve onunla bağlantılı terimlerin dünyanın her yerinde tanındığı vurgulanıyordu.

Bu sanatın, insan vücuduyla yaratılan rezonans teknikleri ve oditoryumlar, amfitiyatrolar, arenalar ve kiliseler gibi akustik mekanlar vasıtasıyla sesin yayılma gücünü artıran bir şarkı söyleme şekli olarak özel bir yere sahip olduğu belirtiliyor.

'Kültürel liderlik' vurgusu

1500’lü yılların sonuna doğru gelişmeye başlayan İtalyan opera şarkıcılığının UNESCO listesine alınması, Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano tarafından ‘İtalya tarihinin tanınması ve büyük bir başarı" diye kutlandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da, "Ülkemizin asırlık geleneğine tanınma getiren bir ödül daha, İtalya’nın dünyadaki kültürel liderliğini sağlamlaştırıyor" dedi.

İtalyan soprano Carmela Remigio da Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, "Şarkı söylemek gibi canlı bir şeyin insanlık mirasları arasına girmesi müthiş bir duygu. Şarkı, doğası gereği somut değildir, henüz dinlerken yok olur ama sizi derinden etkiler" dedi. Remigio, İtalyan dilinin normal konuşma şeklinde bile şarkı söylemeye benzediğini söyledi ve "İtalyanca dünyada hala biraz tanınıyorsa bunu operaya borçludur" diye ekledi.

UNESCO’nun Botswana’daki toplantısında alınan kararlarla ayrıca, İtalya’nın da içinde yer aldığı bir dizi Avrupa ülkesinde kullanılan geleneksel sulama ve mevsimlik hayvan sürme/yaylacılık (transhumance) faaliyetleri de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alındı.

BBC

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