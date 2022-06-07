İsveç'te kritik gensoru önergesi reddedildi, Kürt milletvekilinin çekimser kalması belirleyici oldu - Haberler

İsveç Parlamentosu'nda, İçişleri ve Adalet Bakanı Morgan Johansson aleyhine verilen gensoru önergesi bir oy farkla reddedildi. Oylamanın sonucunu son anda çekimser kalan İran kökenli Kürt milletvekili Amineh Kakabaveh belirledi. Önergenin kabulü halinde, 11 Eylül'de yapılacak genel seçim öncesi İsveç siyasi bir krize sürüklenebilirdi.

349 üyeli İsveç Parlamentosu'nda önergenin kabulü için 175 milletvekilinin desteği gerekiyordu.

Amineh Kakabaveh çekimser kalınca, önergeye destek veren vekillerin sayısı 174'te kaldı.

97 milletvekili önergenin reddi yönünde oy kullandı, 70 milletvekili çekimser kaldı, sekiz milletvekili oylamaya katılmadı.

Muhalefet partileri, Bakan Johansson'u, ülkede ölümcül silahlı saldırılar düzenleyen çetelere karşı başarısız olmakla suçlayarak 2 Haziran'da gensoru önerisi vermişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, önergenin kabulü halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

Amineh Kakabaveh: Hükümet bana güvence verdi

Amineh Kakabaveh daha önce İsveç'in Türkiye ile NATO konusunda yürüttüğü "karmaşık müzakerelere" ilişkin güvence almaması halinde önergenin kabulü yönünde oy kullanacağını söylemişti.

Kakabaveh oylama öncesi yaptığı açıklamada İsveç hükümetinin kendisine istediği güvenceleri verdiğini ve bu nedenle çekimser kalma kararı aldığını söyledi.

Kürt milletvekili oylama öncesi yaptığı konuşmada temel kaygısının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan nüfuzu karşısında İsveç'in egemenliğini korumak olduğunu vurguladı.

Kakabaveh, "otoriter" olmakla suçladığı Erdoğan'ın "Kürtlere karşı ırkçı bir politika izlediğini" iddia etti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine, bu ülkelerin "terörist gruplara destek verdikleri" gerekçesiyle karşı çıkıyor.