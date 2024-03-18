İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi kontrolünü ele geçirdikten sonra sivillere bölgeyi 'terk edin' çağrısı yaptı

İsrail, Gazze'deki Şifa hastanesinin kontrolünü ele geçirdikten sonra sivillere tahliye çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişinin barındığı ve IDF'nin iddialarının Hamas tarafından kullanıldığı bildirilen komplekse yapılan baskınlarda ölü sayısı bildirildi

İsrail güçleri, tıbbi komplekse bir gecede düzenlenen baskının ardından Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastanesinin kontrolünü ele geçirdi ve yakınlarda yaşayan binlerce kişiye Filistin topraklarının güneyine doğru tahliye etmelerini söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, askerlerin "Şifa hastanesinin sınırlı alanlarında yüksek hassasiyetli bir operasyon yürüttüğünü" söyledi.

Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, genişleyen kompleksi ele geçirdiğini, açıklanmayan sayıda Hamas militanını öldürdüğünü veya yaraladığını ve ayrıca 80 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti. En az bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Güçleri, Şifa çevresindeki sivilleri bölgeyi terk etmeye teşvik etmek için broşürler ve sosyal medyayı kullandı ve onlara Gazze'nin sahil yolu boyunca 18 mil (30 km) güneydeki bir bölge olan El Muwasi'ye doğru gitmelerini söyledi.

Gazze'de ulaşım çok sınırlı ve Gazze Şehri sakinlerinin çoğu, özellikle de çocuklar ve yaşlılar, aylar boyunca yeterli yiyecek olmadan zayıf durumdalar. İsrail'in talimatlarına nasıl uyacakları henüz belli değildi.

İsrail ordusu, Şifa baskınının pürüzlü drone görüntülerini yayınladı ve askerlerin hastane kompleksi içindeki bazı binalardan ateş altına alındığını gösterdiğini söyledi. IDF, askerlere hastalara, sivillere, tıbbi personele ve ekipmanlara zarar vermenin önemi konusunda talimat verildiğini söyledi.