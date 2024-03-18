Üye Girişi
Haberler

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi kontrolünü ele geçirdikten sonra sivillere bölgeyi 'terk edin' çağrısı yaptı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İsrail güçleri, Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastanesinin kontrolünü bir gecede düzenlenen baskın sonucu ele geçirdi ve yakınlarda yaşayan binlerce kişiye Filistin topraklarının güneyine doğru tahliye etmelerini söyledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, kompleksi ele geçirdiğini, açıklanmayan sayıda Hamas militanını öldürdüğünü veya yaraladığını ve ayrıca 80 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.

İsrail, Gazze'deki Şifa hastanesinin kontrolünü ele geçirdikten sonra sivillere tahliye çağrısı yaptı.

Yüzlerce kişinin barındığı ve IDF'nin iddialarının Hamas tarafından kullanıldığı bildirilen komplekse yapılan baskınlarda ölü sayısı bildirildi

İsrail güçleri, tıbbi komplekse bir gecede düzenlenen baskının ardından Gazze Şehri'ndeki El Şifa hastanesinin kontrolünü ele geçirdi ve yakınlarda yaşayan binlerce kişiye Filistin topraklarının güneyine doğru tahliye etmelerini söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari Pazartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, askerlerin "Şifa hastanesinin sınırlı alanlarında yüksek hassasiyetli bir operasyon yürüttüğünü" söyledi.

Saatler sonra İsrail Savunma Kuvvetleri, genişleyen kompleksi ele geçirdiğini, açıklanmayan sayıda Hamas militanını öldürdüğünü veya yaraladığını ve ayrıca 80 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti. En az bir İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Savunma Güçleri, Şifa çevresindeki sivilleri bölgeyi terk etmeye teşvik etmek için broşürler ve sosyal medyayı kullandı ve onlara Gazze'nin sahil yolu boyunca 18 mil (30 km) güneydeki bir bölge olan El Muwasi'ye doğru gitmelerini söyledi.

Gazze'de ulaşım çok sınırlı ve Gazze Şehri sakinlerinin çoğu, özellikle de çocuklar ve yaşlılar, aylar boyunca yeterli yiyecek olmadan zayıf durumdalar. İsrail'in talimatlarına nasıl uyacakları henüz belli değildi.

İsrail ordusu, Şifa baskınının pürüzlü drone görüntülerini yayınladı ve askerlerin hastane kompleksi içindeki bazı binalardan ateş altına alındığını gösterdiğini söyledi. IDF, askerlere hastalara, sivillere, tıbbi personele ve ekipmanlara zarar vermenin önemi konusunda talimat verildiğini söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

İsrail Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title