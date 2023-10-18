İsrail, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırdı

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı. Uluslararası topluma vahşeti durdurmak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in, yüzlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı tarafından kınandı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 9 gazeteciler federasyonu ve 87 gazeteciler cemiyetinin oluşturduğu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, bütün dünyanın gözleri önünde işlenen insanlık suçu şiddetle kınanarak, uluslararası topluma, vahşeti durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı. - BURSA