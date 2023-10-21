İsrail'deki Refah Sınır Kapısı bugün açılıyor

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını ancak ne kadar açık kalacağının belirsiz olduğunu duyurdu. Sınırın açılması halinde kaotik bir ortamın oluşabileceği ve güvenlik durumunun öngörülemez olduğu uyarısında bulundu.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 10.00'da açılacağını ancak ne kadar açık kalacağının belirsiz olduğu konusunda vatandaşlarını uyardı.

ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz.

'SINIRDA KAOTİK ORTAM BEKLENMELİDİR'

Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz.

'GÜVENLİK ORTAMI ÖNGÖRÜLEMEZ'

Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin."