İran Dışişleri Bakanı Guterres ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede Yemen, Afganistan, Suriye ve Ukrayna'daki son gelişmeler, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile İran arasındaki işbirliği ve İran karşıtı yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumu ele alındı.