Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır?

VİETNAM YOSUN KURBAĞASININ BOYU NE KADARDIR?

Vietnam yosun kurbağaları; yeşil renkteki vücutları, vücutlarının üzerindeki siyah benek ve yumrularla birer yosun topuna benzer.

Yeşil renkteki vücutları, vücutlarının üzerindeki siyah benek ve yumrularla birer yosun topuna benzerler. Bu yüzden kaya yarıklarında ve ağaçların üzerinde hareketsiz durduklarında kolayca kamufle olabilirler.

Adlarını hem Vietnam'a özgü olmalarından hem de yosun topuna benzemelerinden alırlar. Özellikle Kuzey Vietnam olmak üzere Çin'de de görülürler.

Falezlerde, su ile dolu yosunlu mağaralarda ve her dem yeşil kalan ağaçların olduğu bölgelerde yaşarlar. Boyları en fazla 7 cm - 8 cm olabilir. Korktuklarında katlanarak top hâline gelir ve ölü taklidi yaparlar.