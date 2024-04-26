Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!
Survivor 2024'te bugün oynanan Bil Bakalım oyununda ilginç bir soru merak uyandırdı: Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Bu sorunun yanıtı hem yarışmacıları hem de izleyicileri düşündürdü. Dünyanın en uzun öküzünün günlük su tüketimi hakkında bilgi araştırılıyor.
Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümdeKen Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir sorusunun yanıtı merak edildi. Peki,Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir?
KEN EDWARDS 1 DAKİKA İÇİNDE KAÇ HAMAM BÖCEĞİ YEMİŞTİR?
Emekli bir fare yakalayıcısı olan İngiliz Ken Edwards, 2001 yılında 1 dakika içinde 36 adet hamam böceği yiyerek rekor kırmış. Uzun bir süre bu rekoru kırmaya çalışan kimse olmadı. Olacak gibi de görünmüyor.