Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümdeKen Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir sorusunun yanıtı merak edildi. Peki,Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir?

KEN EDWARDS 1 DAKİKA İÇİNDE KAÇ HAMAM BÖCEĞİ YEMİŞTİR?

Emekli bir fare yakalayıcısı olan İngiliz Ken Edwards, 2001 yılında 1 dakika içinde 36 adet hamam böceği yiyerek rekor kırmış. Uzun bir süre bu rekoru kırmaya çalışan kimse olmadı. Olacak gibi de görünmüyor.