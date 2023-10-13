Irak'ın Kerkük kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kerkük'te bugün tüm camilerde cuma hutbelerinde Filistinlilerin maruz kaldıkları İsrail saldırıların kınandığı belirtildi. Cuma namazından çıkan Kerküklüler, kentte gerçekleştirilen destek gösterisine katıldı. Kerkük'ün yanı sıra Bağdat ve diğer illerde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Irak'ın Kerkük kentinde, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kerkük'te bugün tüm camilerde cuma hutbelerinde Filistinlilerin maruz kaldıkları İsrail saldırıların kınandı.

Cuma namazından çıkan Kerküklüler, kentte gerçekleştirilen destek gösterisine katıldı.

Kent merkezindeki Domiz bölgesinde bir araya gelen Kerküklüler, Irak ve Filistin bayrakları taşıyıp İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Öte yandan Kerkük'ün yanı sıra Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerde de Filistin'e destek gösterileri yapıldı.