Hong Kong, ana vatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutladı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere göndere bayrak çekme töreni ile resepsiyon düzenledi. Törenin ardından HKSAR yönetimi tarafından Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetimi, Hong Kong'un ana vatana dönüşünün 26. yıldönümünü kutlamak üzere Cumartesi günü göndere bayrak çekme töreni ile resepsiyon düzenledi.

Altın Bauhinia Meydanı'nda Cumartesi sabahı düzenlenen törene, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR İdari Amiri John Lee ve Merkezi Halk Hükümetinin HKSAR'daki İrtibat Bürosu Direktörü Zheng Yanxiong katıldı.

Çin ulusal bayrağı ve HKSAR bayrağı göndere çekilirken, Hükümet Uçuş Hizmeti helikopterleri her iki bayrakla birlikte Victoria Limanı üzerinde uçtu.

Törenin ardından HKSAR yönetimi tarafından Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon başlamadan önce, HKSAR yönetiminin geçen yılki çalışmalarını özetleyen bir film gösterildi.

Lee, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Hong Kong'un geçen yıl ekonomik daralmanın gölgesinden çıkarak pozitif ekonomik büyüme sürecine geri döndüğünü söyledi.

HKSAR İdari Amiri, Ekim ayında yaptığı konuşmasında önerilen, konusunda uzman kişi ve şirketleri ülkeye çekme politikasının yavaş yavaş sonuç verdiğini belirtti.

Lee'ye göre Hong Kong, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılmak ve bunların gelişimini desteklemek de dahil olmak üzere ülkenin genel kalkınmasına proaktif ve aktif şekilde entegre olma çabalarını sürdürecek.

HKSAR'daki Merkezi Halk Hükümetinin İrtibat Bürosu, Merkezi Halk Hükümetinin Ulusal Güvenliği Koruma Ofisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı Komiserliği Ofisi dahil olmak üzere Hong Kong'daki merkezi yönetim kurumlarında da Cumartesi sabahı göndere bayrak çekme törenleri düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor.

(XHTV)