Güney Afrika, İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesi ihlali başvurusunu yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti, bugün Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı yargıçlarına İsrail'e karşı Soykırım Sözleşmesini ihlal ve geçici tedbirler alınması içeren başvurusunu sözlü sundu. Güney Afrika'nın argümanında 'soykırım niyetini gösteren hesaplanmış davranış şekli' ve '13 haftalık delil' ifadeleri dikkat çekti.

Güney Afrika'nın başvurusunun sunumunu yapan hukuk ekibinden John Dugard, Soykırım Sözleşmesini imzalayan ülkelerin 'sadece soykırım eylemlerinden vazgeçmekle kalmayıp aynı zamanda bunları önlemekle de yükümlü' olduğunu belirtti. Adila Hassim ise "Soykırımlar asla önceden ilan edilmez ancak bu mahkeme, soykırım eylemlerine ilişkin makul bir iddiayı haklı çıkaran bir davranış biçimini ve ilgili niyeti tartışmasız bir şekilde gösteren son 13 haftalık delillerden faydalanma imkanına sahip" dedi. Hassim'in 'soykırım niyetini gösteren hesaplanmış davranış şekli' dikkat çeken ifadeler arasındaydı.

Duruşmanın görüldüğü binanın dışında Filistin yanlısı ve İsrail yanlısı grupların bayraklar ve pankartlar taşıdığı görüldü. Uluslararası Adalet Divanı'nda yarın İsrail'in savunmasını sözlü olarak yapması bekleniyor.