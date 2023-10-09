Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 800'den fazla İsrailli öldü
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırıda 2 bin 400 İsrailli yaralandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda en az 800 İsrailli öldü.
Saldırıda 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Dünya