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Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 800'den fazla İsrailli öldü

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği bildirildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırıda 2 bin 400 İsrailli yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 800'ü geçtiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda en az 800 İsrailli öldü.

Saldırıda 2 bin 400 İsraillinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Dünya

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