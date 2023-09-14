El Chapo'nun eşi Emma Coronel hapishaneden serbest bırakıldı

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın eşi Emma Coronel, ABD'de yattığı hapishaneden serbest bırakıldı. Coronel, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmiş ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Coronel'in salıverildiği doğrulandı ve serbest bırakıldığına inanılıyor. Guzman ise ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Hapisteki Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin “El Chapo” Guzman’ın eşi Emma Coronel, ABD’de yattığı hapishaneden serbest bırakıldı.

Coronel, Kasım 2021’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını kabul etmiş ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra ceza süresi kısaltıldı.

Federal Hapishaneler Bürosu, Coronel’in salıverildiğini doğruladı.

34 yaşındaki Coronel’in Haziran’da federal hapishaneden çıkartıldığına, California’da şartlı serbest bırakılan hükümlülerin kaldığı bir yurttan serbest kaldığına inanılıyor.

Coronel’in eşi El Chapo (Cüce) lakaplı Guzman, Colorado’daki maksimum güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Guzman geçen ay el yazısıyla kaleme aldığı bir mektupta, eşi ve iki kızının kendisini maksimum güvenlikli hapishanede ziyaret edebilmesini istemişti.

66 yaşındaki Guzman, 2019’da Sinaola uyuşturucu kartelini yönetmekten suçlu bulunmuştu.

Emma Coronel, Guzman ile ilk olarak 17 yaşındayken yerel bir güzellik yarışmasına katıldığında tanışmıştı.

Babası Ines Coronel, Sinaola kartelinin üst düzey bir üyesiydi ve şu anda Meksika’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aldığı 10 yıl hapis cezasını çekiyor.

Guzman, 2001’de hapishaneden bir çamaşır arabasıyla kaçmasından sonra karteli Meksika’nın kuzeyinde saklandığı yerlerden yönetiyordu.

ABD-Meksika çifte vatandaşlığı olan Coronel. 2011’de, çocuklarının da ABD vatandaşı olabilmesi için ikiz kızlarını California’da doğurmuştu.

Guzman, 13 yıl süren uğraştan sonra 2014’te yakalandı ve Meksika’daki maksimum güvenlikli hapishane Altiplano’ya gönderildi.

Guzman, 17 ay sonra tekrar hapisten kazılan tünelle kaçmayı başardı.

Coronel davada, Guzman’ın firarında önemli bir rol oynamakla suçlanmıştı. Aynı zamanda hapiste ya da firarda olduğu sırada Guzman’ın emirlerini kartele iletmekle itham edilmişti.

2015’teki kaçışından sonra Guzman altı ay firarda kalmayı başardı ve sonra memleketi Sinaola eyaletinde özel kuvvetlerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Guzman bir yıl sonra ABD’ye sınır dışı edildi ve New York’ta yargılandı.