Danimarka, Kur'an Yakma Eylemleri Nedeniyle Sınır Kontrollerini Artırıyor

Danimarka, Kur'an yakma eylemleri nedeniyle saldırı düzenlenebileceğinden hareketle 10 Ağustos'tan itibaren sınır kontrollerini artıracak.Kur'an yakma eylemleri nedeniyle güvenlik tehdidinin büyüdüğü Danimarka'da sınır kontrolleri artırılıyor. Danimarka Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, "Yetkililer, spesifik ve mevcut tehditlere yanıt verebilmek için Danimarka'ya kimin girdiğine bu kez daha fazla odaklanmak gerektiği soncuna vardılar" denildi. Uygulamaya 10 Ağustos'tan itibaren başlanacak.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard "Son Kur'an yakmalar, polisin bildirdiği üzere mevcut güvenlik durumunu etkilemiştir" dedi. İsveç'te de Başbakan Ulf Kristersson, Salı günü yaptığı açıklamada sınır kontrollerini yoğunlaştırmaya hazırlandıklarını duyurmuş, İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise polisin araç ve üst arama yetkilerinin artırılacağını ifade etmişti.

Her iki ülkede hükümet Kur'an yakma eylemlerini kınamış ve bu eylemlere engel olmak için yeni yasal düzenlemeler getirmeyi düşündüklerini duyurmuştu. Danimarka'da muhalefet ise eylemleri yasaklama planına karşı çıktığını açıkladı. Solcu Birlik Listesi'nden sağ popülist Danimarka Halk Partisi'ne yedi muhalefet partisi dün ortak bir açıklama yaparak "İfade özgürlüğünün dini dogmalardan her zaman daha önemli olduğunu" vurguladı ve hükümetin söz konusu planını yeniden gözden geçirmesini istedi.

İsveç ve Danimarka'da son zamanlarda sıklıkla tekrarlanan Kur'an yakma eylemleri, İslam ülkelerinde kısmen şiddetli protestolara yol açıyor ve eylemlerin gerçekleştiği iki İskandinav ülkesiyle de diplomatik krizlere neden oluyor.

dpa, Reuters / EC,ET

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