Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Xi, görüşmede Senegal'in Çin'in Afrika'daki önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin işbirliğinden verimli sonuçlar aldığını ifade etti.

JOHANNESBURG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamında Çarşamba günü Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Xi, görüşmede Senegal'in Çin'in Afrika'daki önemli bir ortağı olduğuna işaret ederek, son yıllarda gösterilen ortak çabalar sayesinde iki ülkenin giderek derinleşen karşılıklı siyasi güven geliştirdiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden verimli sonuçlar aldığını söyledi.

Çin'in Afrika Birliği'nin G20'ye katılmasını desteklediğini ve kalkınma sürecindeki deneyim ve fırsatları Afrikalı kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirten Xi; samimiyet, somut sonuçlar, dostluk ve iyi niyet ilkelerini sürekli destekleyerek, ayrıca faydanın artırılmasını ve ortak çıkarları gözeterek yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika toplumuna beraberce ulaşabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun eş başkanları olan Çin ve Senegal'in birbirlerini desteklediklerini ve işbirliği yaptıklarını kaydeden Xi, iki ülkenin Kovid-19'a karşı dayanışma konulu Olağanüstü Çin-Afrika Zirvesi de dahil olmak üzere bir dizi önemli etkinliği başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Sall ise Senegal ve Çin'in yüksek kaliteli kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirterek, Afrika ve Senegal'in kadim dostu olan Xi'den övgüyle söz etti.

Senegal Cumhurbaşkanı, güçlü Afrika-Çin işbirliğinin, Afrika'nın kalkınma ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ve verimli şekilde uygulandığını, bunun da Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Afrika Birliği'nin G20 üyeliğini açıkça destekleyen Çin'e teşekkür eden Sall, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun eş başkanı olan ülkesinin Afrika-Çin ilişkilerini daha da geliştirmek üzere Çin ile yakın iletişim içinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.