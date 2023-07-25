Cezayir'de Orman Yangınlarında En Az 34 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarında en az 34 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de tahliye edildiğini açıkladı. 16 bölgede etkili olan yangınlarda 97 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar nedeniyle 8 bin itfaiyeci görev yapıyor. Savunma Bakanlığı, yangınlarla mücadele eden askerlerden 10'unun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı. Cezayir'de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar yangınların yayılmasını hızlandırdı. Bu olaylar, iklim değişikliği ve kuraklık gibi faktörlerle birlikte orman yangınlarının artmasına neden oluyor.

Cezayir İçişleri Bakanlığı ülke genelinde çıkan orman yangınlarında en az 34 kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de tahliye edildiğini açıkladı.

16 bölgede ormanları, tarım ürünlerini ve çiftlik alanlarını etkileyen 97 yangın görüldüğü belirtildi.

Yetkililer 8 bin itfaiyecinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını bildirdi.

26 kişi de yaralanırken, Fenaia, Bejaia, Zbarbar ve Bouira'da 1500 kişi tahliye edildi.

Savunma Bakanlığı, Bejaia'da alevlerle mücadele eden 10 askerin öldüğünü söyledi.

En yoğun yangınlar, başkentin doğusundaki dağlık Kabylie bölgesinde çıkarken, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle kıyı kentleri Bejaia ve Jijel'deki yerleşim birimlerine yayıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenleri konusunda bir adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son günlerde ülkenin kuzeyinde sıcaklıklar 48 dereceye ulaşmıştı.

Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 dereceye kadar üzerine çıktı.

Cezayir Meteoroloji Bürosu, 48 derecenin üzerindeki sıcaklıkların, ülkenin kuzeyini ay sonuna dek etkileyeceği uyarısı yaptı.

Sıcak havayla beraber ülkede elektrik tüketiminin de rekor seviyeye ulaştığı bildiriliyor.

Bu sıralarda güney Avrupa'nın birçok noktasında daha aşırı sıcaklıklar yaşanıyor.

Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınları günlerdir sürüyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının Ağustos ayına kadar devam edebileceğini söyledi, dünyanın birçok noktasında görülen aşırı sıcaklıkların iklim değişikliğiyle ısınan bir dünyada yeni normal olduğu konusunda uyarı yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus'a göre Temmuz ayında kayıtlara geçen en sıcak üç gün yaşandı.

Ortalama dünya sıcaklığı 3 Temmuz'da 16,89 santigrat dereceyi gördü, 4 Temmuz'da ise ilk kez 17 dereceyi geçerek 17,04'e ulaştı.

Henüz kesinleşmemiş verilere göre sıcaklık 5 Temmuz'da da 17,05 dereceye ulaşarak yeniden rekor kırdı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre dünyada aşırı hava olayları, iklim krizine karşı daha hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.

İklim değişikliği, orman yangınlarını körükleme olasılığı yüksek olan sıcak ve kurak hava olaylarının ihtimalini artırıyor.