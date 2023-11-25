Cenevre'de Filistin'e Destek Gösterisi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek vermek için toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü.

BM Cenevre Ofisi'nin önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'de kadın ile çocuk ölümlerini eleştirdi.

Buradan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüyen eylemciler, İngilizce, Arapça ve Fransızca Filistin'e destek sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in "Gazze'deki soykırımının önlenmesi" ve "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

"Filistin'i yalnız bırakmamak için direniyoruz"

Göstericilerden Fadhel El May, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Gazze için) Fiili bir ateşkes, savaşın tamamen durdurulması ve Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını istiyoruz." dedi.

May, Gazze'de devam eden adaletsizliğin "hemen son bulması" gerektiğini de söyledi.

Shannon Marshall, "Ben bir Kanadalıyım. Benim ülkemdeki insanlar başka bir ülkeye karşı suç işlediyse, başkalarının eylemleri yüzünden masum kadınların ve çocukların acı çekmesi gerektiğini düşünmüyorum. ( İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Aslında bir savaş suçu olan kolektif eylemi protesto ediyorum. Dünyanın uyanması ve Filistinlilerin hayatlarının da diğer hayatlar kadar önemli olduğunu anlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de bunun için mücadele ediyorum." dedi.

Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş ise Filistin halkına desteklerini göstermek için burada olduğunu ifade ederek, "Filistin'i yalnız bırakmamak için direniyoruz." diye konuştu.

Demirtaş, İsrail Filistinlilere yönelik katliamları sürdüğü müddetçe meydanlarda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.