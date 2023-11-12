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Bolivya'da otobüs-kamyon çarpışması: 8 ölü, 40 yaralı

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Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün, kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün, kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülkenin Puerto Suarez kasabasından Santa Cruz kentine doğru giden otobüs, karşı yoldan gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 40 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Dünya

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