BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınlara eşit arazi hakkı tanınması çağrısında bulundu

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in kışlık başkenti Jammu'nun eteklerinde çiftçiler buğday hasadı yapıyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Tüm hükümetleri, kadınların toprak sahibi olmalarının önündeki yasal engelleri kaldırmaya ve onları politika oluşturma sürecine dahil etmeye, kadınları ve kız çocuklarını en değerli kaynağımızın korunmasında kendi rollerini oynamaları için desteklemeye çağırıyorum" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla kadınlara eşit arazi hakkı tanınması çağrısında bulundu.

Guterres, 17 Haziran'a denk gelen Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü münasebetiyle Cuma günü düzenlenen üst düzey bir etkinlik için önceden kaydedilen mesajında, "Tüm hükümetleri, kadınların toprak sahibi olmalarının önündeki yasal engelleri ortadan kaldırmaya ve onları politika oluşturma sürecine dahil etmeye, kadınları ve kız çocuklarını en değerli kaynağımızı korumada kendi rollerini oynamaları için desteklemeye çağırıyorum" dedi.

"Hayatta kalmak için toprağa bağımlıyız. Ancak ona çamur muamelesi yapıyoruz" diyen Guterres, "Sürdürülebilir olmayan tarım, toprağı doğal süreçlerin geri getirebileceğinden 100 kat daha hızlı aşındırıyor. Gezegenimizdeki arazilerin yüzde 40'ı bozulmuş durumda, bu da gıda üretimini tehlikeye atıyor, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor ve iklim krizini daha da derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Bu durumun en çok kadınlar ve kız çocuklarını etkilediğini belirten BM lideri, "Kadınlar ve kız çocukları gıda yetersizliği, su kıtlığı ve toprağın kötü kullanılmasından kaynaklanan zorunlu göçten orantısız bir şekilde zarar görüyor. Yine de en az kontrole sahip olanlar kadınlar ve kız çocukları. Pek çok ülkede yasalar ve uygulamalar kadınların ve kız çocuklarının toprak sahibi olmasını engelliyor. Ancak kadınlar ve kız çocukları toprak sahibi oldukları yerlerde, üretkenliği arttırıp, kuraklığa karşı direnç oluşturuyor ve sağlık, eğitim ve beslenmeye yatırım yaparak toprağı restore ediyor ve koruyor" dedi.

Guterres, "Eşit toprak hakları hem toprağı korur hem de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirir. İşte bu nedenle bu yılki Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü "Kadının Toprağı, Kadının Hakları" konusuna odaklanıyor" dedi ve "Hep birlikte 2030 yılına kadar toprağın bozulmasını durduralım" diye ekledi.