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Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar, dünya basınının manşetinde

Dünya Haberleri

Pazar günü İstanbul'da oynanan Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan maçta taraftarlar, sahaya Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen çocuklara verilmek üzere sahaya binlerce oyuncak attı. Duygu dolu anlar yaşatan olay ise dünya basınında manşete taşındı.

İngiltere'de Daily Mail haber sitesi Beşiktaş taraftarının tarihe geçtiği anlara "Teddies for Turkey: Futbolseverler, depremden etkilenen çocuklara bağışlansın diye İstanbul'daki maç sırasında sahaya pelüş oyuncaklar fırlattı" başlığıyla manşetinde yer verdi.

TARİHİ ANI BÖYLE MANŞETE TAŞIDILAR

Stat içerisinde çekilmiş onlarca fotoğrafı yayınlayan Daily Mail, unutulmaz anları şu notlarla özetledi;

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Taraftarların sahaya attıkları oyuncakların toplanması için maç 4 dakika durdu.

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Futbolcular saha kenarına gelip taraftarları alkışlarken, maçın tekrar devam etmesi için saha kenarında oyuncakların toplanmasına yardım etti.

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Sahaya oyuncak atıldığı sırada bazı taraftar ve futbolcuların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar dünya basınının manşetinde

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Daily Mail Beşiktaş Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Ütopik Yorumcu:

cahil herif zaten toplanan paralar depremzedelere gitti tüm süper lig maçlarında oynanan maçlardaki gelirlerin hepsi gitti bu ayrıca yapılan bir eylem boş konuşup meşgul etme bizleri sana cevap veriyoruz

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ahyed yıldız:

Ne duygusu be. Böyle bağış mı yapılır. Oraya harcanan bilet paralarının toplamı bile çok daha büyük fayda sağlayabilirdi depremzedelere. Ama insanca, incitmeden usulüyle yapılmalı bağışlar.

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