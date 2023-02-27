Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar, dünya basınının manşetinde

Pazar günü İstanbul'da oynanan Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan maçta taraftarlar, sahaya Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen çocuklara verilmek üzere sahaya binlerce oyuncak attı. Duygu dolu anlar yaşatan olay ise dünya basınında manşete taşındı.