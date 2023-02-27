Beşiktaş taraftarının tarih yazdığı anlar, dünya basınının manşetinde
Dünya Haberleri
Pazar günü İstanbul'da oynanan Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan maçta taraftarlar, sahaya Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen çocuklara verilmek üzere sahaya binlerce oyuncak attı. Duygu dolu anlar yaşatan olay ise dünya basınında manşete taşındı.
İngiltere'de Daily Mail haber sitesi Beşiktaş taraftarının tarihe geçtiği anlara "Teddies for Turkey: Futbolseverler, depremden etkilenen çocuklara bağışlansın diye İstanbul'daki maç sırasında sahaya pelüş oyuncaklar fırlattı" başlığıyla manşetinde yer verdi.
TARİHİ ANI BÖYLE MANŞETE TAŞIDILAR
Stat içerisinde çekilmiş onlarca fotoğrafı yayınlayan Daily Mail, unutulmaz anları şu notlarla özetledi;
Taraftarların sahaya attıkları oyuncakların toplanması için maç 4 dakika durdu.
Futbolcular saha kenarına gelip taraftarları alkışlarken, maçın tekrar devam etmesi için saha kenarında oyuncakların toplanmasına yardım etti.
Sahaya oyuncak atıldığı sırada bazı taraftar ve futbolcuların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.