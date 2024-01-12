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Almanya Dışişleri Bakanlığı: Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurmasına yönelik 'Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurmasına yönelik "Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husi hedeflerini vurması sonrasında Avustralya, Bahreyn, Kanada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore, İngiltere ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamayı yayınlayarak "ABD ve İngiltere'nin bugünkü tepkisi, daha fazla saldırıyı önlemek için Yemen'deki Husi askeri hedeflerine yöneliktir ve BM Şartı ile tutarlıdır. Amacımız gerilimi azaltmak ve Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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