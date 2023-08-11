AGİT Dönem Başkanı Osmani, Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine önem veriyor

AGİT Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, AGİT'in Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Osmani'yi kabul etti ve AGİT'e olan bağlılıklarını teyit etti. Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile yapılan görüşmede ise iki ülke arasında vizesiz seyahat konusu ele alındı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, AGİT'in Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi temaslarda bulunmak üzere Astana'da bulunan AGİT Dönem Başkanı Osmani'yi kabul etti.

Tokayev, örgütün güvenilir bir üyesi olarak AGİT'e olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini belirterek "Örgüt içinde ne yazık ki var olan bölünmelere rağmen AGİT'in yeri doldurulamaz ve potansiyelini sürdürmek için çaba göstermeliyiz." dedi.

Osmani de AGİT olarak Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydederek "Biz Kazakistan'ın hem bölgesel hem de uluslararası işbirliğindeki kilit rolünün altını çiziyoruz." diye konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu de Osmani ile bir araya geldi.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede Kazakistan ile Kuzey Makedonya ilişkileri ele alındı.

Taraflar, görüşmede iki ülke arasında vizesiz seyahat konusunu değerlendirdi.