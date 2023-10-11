ABD'nin Doğu Akdeniz'deki nöbetçisi USS Gerald R. Ford

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD tarafından Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve Taarruz Grubu, nöbet tutuyor.

Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrası ABD tarafından Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de nöbetteyiz" ifadeleri kullanıldı.

USS Gerald R. Ford uçak gemisine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "USS Gerald R. Ford Taarruz Grubu denizcileri Doğu Akdeniz'de nöbet tutuyor" ifadeleri kullanıldı. Hesaptan, ABD askerlerinin faaliyetlerini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

USS Gerald R. Ford, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından Doğu Akdeniz'e gönderilmişti. Uçak gemisine çok sayıda savaş gemisi de eşlik ediyor.