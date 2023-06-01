ABD, Lübnan liderlerine yaptırım uygulama konusunu değerlendiriyor

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Lübnan'da milletvekillerinin cumhurbaşkanı seçimi konusunda görevlerini yerine getirmediğini belirterek, Lübnanlı yetkililere yaptırım uygulama konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Senatosunun ilgili alt komitesi, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 2024 yılı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bütçesi'ne ilişkin oturum düzenlendi.

Oturumda, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Leaf ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Orta Doğu Bürosu Başkan Yardımcısı Jeanne Pryor, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Leaf, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ABD'nin çıkarları için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, Abraham Anlaşmaları, Necef Forumu, Yemen'deki ateşkes, Libya ve İsrail-Filistin'deki gelişmeler kapsamında Orta Doğu'da bazı "önemli ilerlemeler" kaydettiklerini savundu.

Diğer yandan milletvekilleri Tunus, Mısır ve bazı Körfez ülkelerinde "insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelere" sahip olduklarını dile getirdi.

Leaf, Tunus'ta sivil toplum örgütleri ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi dahil bazı siyasilerin baskı altında olduğunun farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini dile getirdiklerini kaydetti.

Tunus'ta durumun "karmaşık" olduğunu söyleyen Leaf, Tunus ordusunu "büyük ölçüde apolitik" gördüklerini ifade etti ve bu ülkeye yapılan güvenlik yardımlarının kapsamını, ABD çıkarlarını yeterince gözetecek şekilde daralttıklarını kaydetti.

Lübnan liderlerine yaptırım ihtimali

Lübnan'da parlamento üyelerinin görevlerini yerine getirmediğini ve cumhurbaşkanlığı makamının boş kaldığını ifade eden Leaf, eşi de Lübnan kökenli olan Milletvekili Jeanne Shaheen'in bu konuda olası yaptırımlarla ilgili sorusu üzerine "yaptırım araçlarını değerlendirdiklerini" söyledi.

Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin rapor gündeme geldi

Oturumda, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Amerikan vatandaşı olan Al Jazeera televizyonunun Filistinli deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail güçlerince öldürülmesiyle ilgili ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı İsrail ve Filistin'den Sorumlu Güvenlik Koordinatörü tarafından hazırlanan raporu gündeme getirdi.

Haftalardır bu raporun Kongre'ye sunulması için uğraştığını aktaran Van Hollen, cuma gününe kadar raporu görmeyi umduğunu, aksi takdirde milletvekili olarak sahip olduğu tüm yetkileri kullanacağını aktardı.

Leaf, raporun gecikmesinden ötürü özür dileyerek, söz konusu raporu kısa sürede sunmayı umduklarını söyledi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki görüşmelere de değinen Leaf, Çin'in burada etkin olmadığını, tarafların müzakereleri kendileri yürüttüğünü savundu.