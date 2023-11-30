ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için tedbir almaya çağırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almaya çağırdı. Blinken ve Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların hızlandırılması konularını ele aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almaya çağırdı.

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalardan bu yana 3'üncü kez geldiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan, ABD'nin İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uygun olarak kendisini terörist şiddetten koruma hakkına verdiği desteği bir kez daha teyit etti ve İsrail'i sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her türlü tedbiri almaya çağırdı" denildi.

Blinken ve Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki tüm esirlerin serbest bırakılması yönelik çabaları ele aldıkları aktarılan açıklamada, görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların hızlandırılmasının da ele alındığı ifade edildi. Açıklamada "Bakan, herhangi bir askeri operasyon öncesinde güney Gazze'deki sivillerin korunmasına yönelik ihtiyaçların dikkate alınmasının zorunluluğunu vurguladı ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddetten aşırılık yanlısı yerleşimcileri sorumlu tutmak için acil adımlar atılması çağrısında bulundu" denildi.

Açıklamada, Bakan Blinken'ın iki devletli çözüme yönelik somut adımlar atmaya kararlı olduğu yinelendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya gelen Bakan Blinken, İsrail'deki temaslarının ardından Filistin'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyor. - TEL AVİV