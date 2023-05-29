ABD Başkanı Joe Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda Anma Günü törenine katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Anma Günü töreninde yaptığı konuşmada, savaşlarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin kahramanlıklarına yer verdi. Biden, ABD askerlerinin Amerikan ulusunun yaşayabilmesi için hayatlarını feda ettiklerinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan ulusunun yaşayabilmesi için hayatlarını feda eden askerlerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Biden, Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda 155'incisi düzenlenen "Anma Günü" törenine katılarak, savaşlarda hayatını kaybeden ABD askerlerinin kahramanlıklarına yer veren bir konuşma yaptı.

"Özgürlüğümüz ve geleceğimiz için hizmet eden ve fedakarlık yapan cesur kadın ve erkeklere, ölenlere bir kez daha tanıklık etmek, sıralanan taşların ortasında durmak için buradayız." diyen Biden, ABD askerlerinin Amerikan ulusunun yaşayabilmesi için hayatlarını feda ettiklerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Joe Biden, gazi ve ordu mensuplarına daha fazla destek verilmesi için imzaladığı yasadan bahsederek, bunun bir "kutsal yükümlülük" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, eşi Jill Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff ile Anma Günü için hazırlanan çelengin önünde ABD ordusunun kayıpları için saygı duruşunda bulundu.

Biden, mezarlıkta düzenlenen törenden önce Beyaz Saray'da gazi örgütleri üyeleri ve hayatını kaybeden ABD askerlerinin yakınları ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu bir kahvaltı programına katıldı.

ABD'de "Anma Günü (Memorial Day)", savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anısına her yıl mayıs ayının son pazartesi günü yapılıyor.