ABD Askeri Kuzey Kore'ye Giriş Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Savunma Bakanı, Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askerinin durumunu açıkladı. Askerin Kuzey Kore'nin gözetiminde olduğu belirtilirken, olayın araştırıldığı ve askerin ailesine haber verildiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yetkisi olmadan Askerden Arındırılmış Bölge'yi geçerek Kuzey Kore'ye giriş yapan ABD askerine ilişkin yaptığı açıklamada, " Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askeriydi. Savunma Bakanlığı bu işin başında" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün Kuzey Kore'ye giriş yapan ve ilk başta 'ABD vatandaşı' olarak açıklanan kişinin ABD askeri olduğunu belirten Miller, "Şu anda Savunma Bakanlığı ile temas halindeyiz. Sizin de belirttiğiniz üzere, Kuzey Kore'ye kasıtlı olarak ve yetkisi olmadan geçen bir ABD askeriydi. Söz konusu kişi kendi personelinden biri olduğu için elbette Savunma Bakanlığı bu işin başındadır ve uygun olabilecek her türlü yardımı sunmak üzere kendileriyle temas halindeyiz. Güney Korelilerle de temas halinde olduğumuzdan eminim. Onlarla düzenli olarak devam eden görüşmelerimiz var" ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde, Kuzey Kore'ye giriş yapan kişinin ABD askeri olduğu ortaya çıktı. ABD medyası, askerin adının Travis King olduğunu duyurdu. Öte yandan batı medyası, Kuzey Kore'nin, King'i ABD ile bir 'pazarlık' aracı olarak kullanabileceğini belirtti.