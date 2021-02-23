Dünya koronavirüs tablosu! 23 Şubat Salı dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 23 Şubat 2021 Salı günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki, 23 Şubat Salı koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde…

23 ŞUBAT SALI DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

23 Şubat 2021 Salı günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 112.261.327 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

- güncel tablo-

23 ŞUBAT SALI 2021 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir.

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23 ŞUBAT SALI DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

23 Şubat günü dünya genelinde Covid-19 'dan 28,138 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +538'dir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı2.485.364 olmuştur.

23 ŞUBAT SALIDÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +5.952 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 87.786.600

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 21.989.363

Durumu kritik hasta sayısı : 93.248