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Dünya Güreş Birliği Hakem Kurulu Üyesi Cicioğlu, dünyaya ders veriyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de bütün spor faaliyetleri durduruldu.

Dünya Güreş Birliği Hakem Kurulu Üyesi Cicioğlu, dünyaya ders veriyor
06.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:19

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de bütün spor faaliyetleri durduruldu. Güreş de bu sporlardan bir tanesi. Uluslararası Güreş Birliği (UWW) ve Türkiye Güreş Federasyonu bu dönemde yaptıkları çalışmalarla hem antrenör hem de sporcularını her yönden aktif ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Dünya Güreş Birliği'nin faaliyetleri arasında hakem ve antrenörlerin kural bilgilerini yenilemek ve eksiklerini tamamlamak amacıyla UWW Hakem Kurulu tarafından düzenli online seminerler düzenleniyor. 

UWW Hakem Kurulu Üyesi olan ve bu seminerlerde eğitici olarak görev yapan, aynı zamanda Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Prof.Dr. Halil İbrahim Cicioğlu, online eğitim sürecinin önemine vurgu yaparak, "Pandemi süreci başladıktan sonra UWW hakem kurulu olarak özellikle hakemlerimizin içinde bulundukları olimpiyat seçme süreci gibi çok kritik süreçte zorunlu olarak verilen bu aradan negatif yönde etkilenmemeleri sağlamak ve  bilgi motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak amacıyla her hafta Pazartesi günleri olmak üzere ortalama 200-250 kişinin katıldığı düzenli online seminerler organize etmekteyiz. Bu seminerlerde her hafta bir konu her yönüyle ayrıntılı olarak incelenerek hakem arkadaşlarımızın bu konu ile ilgili müsabakalarda gösterdikleri iyi ve kötü performansları örneklerle tartışılarak açıklanıyor ve eksiklikleri gideriliyor" dedi. 

"HER SEMİNER SONUNDA SINAV YAPILIYOR" 

Prof.Dr. Halil İbrahim Cicioğlu, gelişmeleri her yönden takip ettiklerini ifade ederek, "Ayrıca her seminer sonunda yapılan basit kısa sorulu sınavlarla bilgi seviyeleri de test ediliyor. Bu online seminerlere hakemler dışında antrenör ve güreş ailesinin diğer mensuplarının da katılımı sağlanıyor. Her seminer çeşitli soruların cevaplandığı soru cevap kısmı ile sona eriyor. Bu dönemdeki bu webinerlere ek olarak Türk hakemlerinin ve camiamızın diğer mensuplarının kurallar anlamında eğitimleri de Facebook ve Instagram üzerinden devam etmektedir. Yurtdışındaki  ve uluslararası federasyondaki son gelişmeler UWW Dünya ve Avrupa Yönetim Kurulu temsilcilerimiz olan Rodika Yaksi ve Önder Yaksi ile yaptığımız düzenli görüşmelerle takip ediliyor.  Federasyon başkanımız Musa Aydın ve diğer kurullarımız  gerek Rodika hanım ve Önder bey gerekse şahsım tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılarak federasyonumuzun gerekli adımları atması sağlanmaktadır" diye konuştu. 

- Ankara

Kaynak: DHA

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