Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Çarşamba günü 100'ün üzerinde şehirde kutlandı
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Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Çarşamba günü 100'ün üzerinde şehirde kutlandı

Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Çarşamba günü 100'ün üzerinde şehirde kutlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 yılı kutlamalarının teması "DÜNYA DEĞİŞİMİ İÇİN HERKES İŞBAŞINA" olarak seçilen bu çok özel günün UNESCO Uluslararası Günler listesine alınması için ortak çalışmalar da devam ediyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) tarafından 2018 yılında ilan edilen ve her sene 7.7 tarihinde kutlanan Dünya Değişim Günü, 7 Temmuz Çarşamba günü yurt içi ve yurt dışı 100'ün üzerinde şehirde kutlandı.

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri gerçekleşen 2021 yılı Dünya Değişim Günü kutlamalarına ilişkin şöyle açıklama verdi: "Bu özel gün 2018 yılında Uluslararası Değişim Federasyonu tarafından bireyin, toplumun ve dünyanın bilinçli değişimi için ilan edildi ve her yıl tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Bu yılki kutlamalar kapsamında, 7 Temmuz Çarşamba günü yurt genelinde ve tüm dünyada 100'ün üzerinde şehirde tüm halka açık ücretsiz etkinlikler gerçekleşti. Etkinliklerde bu yılın teması olan "Dünya Değişimi İçin Herkes İşbaşına" ana teması çerçevesinde önemli bir farkındalık yaratıldı. Kutlamalar özellikle halka açık meydanlarda ve parklarda gerçekleşti. Ayrıca doğada da kutlamalar yapıldı. Kutlamalarda konserler, danslar, değişim nefes çalışmaları ve bireyin pozitif yöndeki değişimi üzerine farkındalık yaratan konuşmalar yer aldı. Organizasyonlara belediyelerin büyük desteği oldu.

Etkinlikler yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Arjantin, Meksika, Japonya, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan gibi ülkelerde yapıldı.

Yurt içinde ise İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Eskişehir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Gölcük, Çorlu, Samsun, Marmaris, Bodrum gibi yurt geneli pek çok yerde kutlama gerçekleşti."

Uluslararası Değişim Federasyonu yetkilileri yurt genelinde kutlamalara destek olan ilgili tüm Belediyeler ile özel ve tüzel birimlere de teşekkürlerini iletti.Yetkililer şunları söyledi: İstanbul Şişli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi başta olmak üzere 7 Temmuz Dünya Değişim Günü 2021 yılı kutlamalarına destek veren tüm belediyeler ile özel ve tüzel tüm birimlere kıymetli destekleri için çok teşekkür ederiz. 2022 yılında 7 Temmuz'da coşku dolu kutlamalarla yine birlikte olacağız."

Kaynak: Bültenler

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