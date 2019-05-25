DSİ'ye ait malzemeleri çalan şüpheli tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, DSİ'ye ait malzemeleri çalan ve otomobiliyle hurdacıya satmaya götürürken jandarmaya yakalanan T.K. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, DSİ'ye ait malzemeleri çalan ve otomobiliyle hurdacıya satmaya götürürken jandarmaya yakalanan T.K. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki battal Köprüsü'nde T.K. yönetimindeki 46 ES 972 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Plaka sorgusunda otomobilin hacizli olarak arandığını tespit eden ekipler, aracın bagajında ve arka koltuğunda 7 vanalı boru, 7 rögar kapağı ile 2 demir parçası buldu. Malzemelerin çalınmış olabileceğini değerlendiren ekipler, T.K.'yı gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. T.K. sorgusunda, malzemeleri İğde Mahallesi Kırkgöz mevkiindeki DSİ'nin Ekinözü pompasından çaldığını ve hurdacıya satmaya giderken yolda jandarma tarafından yakalandığını söyledi. T.K. ayrıca aynı yerden daha önce de 4 rögar kapağı çaldığını da itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kahramanmaraş
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki battal Köprüsü'nde T.K. yönetimindeki 46 ES 972 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Plaka sorgusunda otomobilin hacizli olarak arandığını tespit eden ekipler, aracın bagajında ve arka koltuğunda 7 vanalı boru, 7 rögar kapağı ile 2 demir parçası buldu. Malzemelerin çalınmış olabileceğini değerlendiren ekipler, T.K.'yı gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. T.K. sorgusunda, malzemeleri İğde Mahallesi Kırkgöz mevkiindeki DSİ'nin Ekinözü pompasından çaldığını ve hurdacıya satmaya giderken yolda jandarma tarafından yakalandığını söyledi. T.K. ayrıca aynı yerden daha önce de 4 rögar kapağı çaldığını da itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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