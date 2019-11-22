DSİ iş makinaları arı gibi çalışıyor

22.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:10

Devlet Su İşleri (DSİ) Konya bölgesinde 3 milyon metrekare kazı, 680 kilometre dere ıslahı, 250 kilometre yol çalışması yapıldı.



DSİ Genel Müdürlüğü suyu en doğru şekilde yöneterek, içme ve kullanma suyu olarak insana, sulama suyu olarak toprağa ulaştırmak için projeler üretip tesisler inşa ettiği kadar, suyun zararlarının önüne geçmek için de faaliyet gösteriyor. Sahip olduğu iş makinaları ve deneyimli operatörleri ile çevre düzenlemesinden kanal ve gölet temizliğine, tahkimattan dere ıslahına, kazıdan yol çalışmasına kadar birçok alanda çalışan DSİ, yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların yaşamına doğrudan etki etmekte ve yaşam standartlarını yükseltiyor. Bu kapsamda, görev sahası Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinden oluşan DSİ 4. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yapılan program dahilinde yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya 4. Bölge Müdürlüğümüzce sahip olunan 78 adet ağır iş makinesi ile 2019 yılı içerisinde 3 milyon metreküp kazı çalışması, 680 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ve 250 kilometre uzunluğunda yol çalışması yapıldığını açıkladı.



"Çevre düzenlemesi ve rehabilitasyon çalışmaları doğal yaşamı destekliyor"



DSİ Genel Müdürü Aydın, rusubat temizliği ve göletlere ulaşan dere ve kanallardaki temizlik faaliyetleri ile kötü görüntünün önüne geçildiği gibi doğal yaşamında desteklendiğinin altını çizerek, "Bu kapsamda Ereğli Akgöl Sazlıkları, Seydişehir Kuğulu Park ve Sarayönü Beşgöz projelerinde DSİ iş makineleri yoğun çalışmalar yürüterek, söz konusu göl ve göletlerin çehresini değiştirmişler, göçmen kuşların uğrak noktası olan sulak alanları rehabilite ederek doğal yaşama katkı sunuyorlar. Bununla birlikte kırsal alanda birçok projesi bulunan DSİ, iklim şartlarından ötürü ortaya çıkan yol bozulmalarına da vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep üzerine müdahale etmekte, yol düzeltme ve yol genişletme çalışmalarını kendi iş makineleriyle yürüterek kırsal alanda yaşayan vatandaşların sorunlarına çare üretmektedir. Bu kapsamda Konya Bölgesinde 2019 yılında 250 kilometre uzunluğunda yol çalışması yapılmıştır" dedi.



Ülkenin en büyük kurumlarından birisi olan DSİ'nin, ülkenin en büyük iş makinesi parklarından birine de sahip olduğunu söyleyen Aydın, "Yürüttüğümüz her faaliyet vatandaşlarımızın yaşamına doğrudan etki ediyor. İş makinelerimiz ülkenin dört bir yanında arı gibi çalışıyor. DSİ işçisiyle, mühendisiyle, iş makinesiyle devletinin ve milletinin hizmetinde. İş makinelerimiz dere ıslahında da, rusubat temizliğinde de, sınır dışı operasyonda Kahraman Ordumuzun yanında da görev yapıyor. Devlete ve millete hizmet anlamında hepsi de kutsal görevlerdir. Bu özverili çalışmaları için tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA