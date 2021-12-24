DPÜ'nün GreenMetric Başarısı TürkHaber TV'de

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler DPÜ'nün GreenMetric Başarısı Türk Haber TV'de DPÜ Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Saygın, Üniversitemizin GreenMetric Dünya Sıralaması'nda elde ettiği başarının ayrıntılarını Kütahya yerel medya organlarından Türk Haber TV'deki Güzegah programında anlattı.

DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, Güzergah adlı TV programında DPÜ'nün GreenMetric 2021 sıralamasındaki başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Haber TV'de yayımlanan ve Gazeteci Güngör Avcıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Doç. Dr. Özgür Saygın, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin ilk defa 2020 yılında 758. sıradan girdiği GreenMetric Dünya Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi'nin 2021 yılındaki listesinde 457. sıraya yükseldiğini belirtti. Üniversitelerin yapı-altyapı, enerji-iklim değişikliği, atık, su, ulaşım, eğitim-araştırma kategorilerinde sürdürülebilirlik ile ilgili çabaların değerlendirildiği UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması'na dünya genelinde önemli büyüklükte yerleşke alanları, yeşil alanları, su kaynakları, enerji kaynakları, ulaşım altyapısı ve eğitim-araştırma çalışmaları olan üniversitelerin başvuruda bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Saygın, 2021 yılında başvuruda bulunan 956 üniversite arasında DPÜ'nün 5. 725 puan alarak bir önceki yıla göre 329 üniversiteyi geride bıraktığını ifade etti.

Doç. Dr. Saygın yapmış olduğu açıklamada, DPÜ Kalite Koordinatörlüğü olarak, üniversitemiz tarafından halihazırda yapılmış olan çalışmaları ve elde edilmiş olan başarıları, kamu kaynaklarını etkin kullanarak daha tanımlı ve daha görülür hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Saygın ayrıca, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen GreenMetric çalışmaları sırasında tüm fiziki olanaklar ve insan kaynağını sağlayan ve sürece doğrudan katılan Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Atilla Batur'a teşekkürlerini dile getirdi.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 24 Aralık 2021, Cuma/ 30 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet