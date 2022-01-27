Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı - Haberler
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Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı, Salih Tekin - Güncel

ERZURUM'da donmak üzere olan 63 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerince kurtarıldı.

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da donmak üzere olan 63 yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağı ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine, Çat kara yolu kenarında çok sayıda yavru köpek bulunduğu yönünde ihbar geldi. Bölgeye sevk edilen hayvan barınağı görevlileri, araziye nasıl geldikleri tespit edilemeyen yavru köpekleri buldu. Sıfırın altında 15 derece soğukta titreyen köpekler, görevlilerce toplanıp araca alındı. Barınağa getirilen yavru köpekler, bakıma alınarak mama takviyesi yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Çağrı merkezimize gelen görüntülü video ihbarını anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde hayvan barınağımıza ulaştırdı. Şu an tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.


Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Donmak üzere olan 63 yavru köpek kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Salih Tekin - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Köpek, Güncel, Haber

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