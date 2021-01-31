Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın ikinci gününde Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kısıtlamaya, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek