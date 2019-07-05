Doğu Ekspresi'nde yaz yoğunluğu

Doğu Ekspres seferleri yaz ayında da yoğun ilgi görüyor. Kars'a Doğu Ekspresi ile kışın yolculuk yapanlar, Kars'ı bir de yazın görmek için kente geliyor.

Doğu Ekspresiyle Türkiye'nin 81 ilinden insanlar Kars'a akın akın gelmeye devam ediyor. Kars'ta 2 gün kalan misafirler, öncelikle UNESCO Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yer'ine gidiyor. Otellerde doluluk oranın yüzde yüz olması ise turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Doğu Ekspresi'nin Turistik Doğu Ekspresi ile taçlandırıldığını Kar's Otel Müdürü Turizmci Mehmet Duman, Doğu Ekspresi'ne Temmuz ayında gösterilen yoğun ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

Turizmci Mehmet Duman, "Malumunuz Doğu Ekspresi'nin çok yaygın tercih edilmesiyle birlikte son yıllarda bir ive kazandı. Daha öncede bildiğiniz gibi Kars, Ankara hatta İstanbul'da yaşayan insanların ulaşım ihtiyacını karşılayan ve devletin kar amacı gütmeden demiryoluyla ulaşımı sağlayan bir fonksiyonu özelliği vardı. Tabi geçmiş özelliğinden dolayı ve aynı zamanda da insanların bu nostaljik durumu tatması, Doğu Ekspresi'nin geçmiş olduğu şehirlerin nostaljik, özeliğini kültürel yapısını, diğer değerlerini tanıyabilme açısından önem arz etti. Son yıllarda geçlerin yoğun kullanmasıyla birlikte sosyal medyada, yine aynı zamanda Bloggerlerin yoğun bir paylaşımı oldu. Bu yoğunluk aynı şekilde devam etti. Şuan günümüzde de aynı şekilde devam ediyor" dedi.

Doğu Ekspresi'nin bir de Turistik Doğu Ekspresi ortaya çıkardığını ifade eden Duman, "Şimdi Doğu Ekspresi ile gelen misafirlerimiz, burada konaklama gerçekleştiriyor. Tabi Turistik Doğu Ekspresi ile bunu ayırmak lazım. Turistik Doğu Ekspresi ile maalesef konaklama gerçekleştiremiyor. Çünkü belli noktalarda tren duruyor ve daha sonrasında tren durduğu noktada, insanlar seyahatini gerçekleştiriyor. O bölgenin güzelliklerini görüyor. Burada şunu ayırt etmemiz lazım. Doğu Ekspresini tercih eden profilin durumuna bakmak lazım. Yani üniversiteliler, gençler tarafından çok yoğun tercih ediliyor. Aynı zamanda bölge halkı ulaşım aracı olarak ta tercih ediyor. Bu yüzden fiyat farkına, fiyat dengesine çok önem vermemiz lazım. Turistik Eksprese göre, böyle bir şikayetle karşı karşıya kalıyoruz, aslında birazda serzenişte bulunuyoruz. Turistik Ekspresin hak ettiği fiyata karşılık bir değer görmediklerini ifade eden seyahat severler de oluyor. Doğu Ekspresi aynı şekilde ivmesini devam ettiriyor. Buraya gelen insanlar özellikle şehrin turistik destenosyonları olan Kars'ın kültür, turizminde önem arz eden kültürel miras değerlerini ziyaret ediyorlar. Bunların başında Ani Ören Yeri, Yine Kars'ın Baltık mimari özelliğini, müzeleri, aynı zamanda diğer çeşitli destonosyanları ziyaret ediyorlar. Çıldır Gölü'nü ziyaret ediyorlar. Yine aynı şekilde Şarıkamış'ı ziyaret ediyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, Temmuz ayında Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılıyor. Turistik Doğu Ekspresi yine dolu dolu geliyor. Kars'a gelenler kentte 2 veya 3 gün kalıyor. - KARS

Kaynak: İHA