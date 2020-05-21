Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak
21.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:56

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Tunceli'de 33, Iğdır'da 31, Erzincan 30, Ağrı'da 27, Erzurum ve Kars'ta 26, Ardahan'da 24 derece olacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ardahan'da 4, Ağrı'da 5, Erzurum'da 7, Erzincan'da 12, Tunceli ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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