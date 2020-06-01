Doğu'da restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı
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Doğu'da restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

Doğu'da restoran ve kafeler aylar sonra müşteri kabul etmeye başladı
01.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:44

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak kapatılan lokanta, restoran ve kafeler müşteri kabul etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, aylardır müşteri kabul etmeyen ancak kısmen paket servis yapılan işletmelerin sahipleri ile, bazıları geçici süreliğine tamamen kapanan iş yerlerinin işletmecileri, bugün sabahın erken saatlerinde kepenklerini açtı.

Erzurum Lokantacılar Odası Başkanı Zeki Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmecilerin heyecanla açtıkları iş yerlerinde artık müşteri kabul etmeye başladıklarını aktardı.

Lokanta, restoran ve kafelerin açılmasının, ekonomik anlamda da piyasaları hareketlendireceğini belirten Pınar, şöyle konuştu:

"Salgın sürecinde ekonomik anlamda devletimiz çok önemli adımlar atmıştı. Bizler de bu süreçte kapattığımız kepenklerimizi bugün yeniden açarak üzerimize düşeni yapıp, gereken kuralları yerine getirip, yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Millet olarak salgın sürecinde topyekun seferberlik başlattık. Lokanta, kafe ve restoran işletmecileri de bu anlamda büyük bir özveri gösterdi. Bugüne kadar hem devletimizin, hem de milletimizin attığı adımları, bizler de iş yerlerimizi açarak bugünden sonra daha üst seviyelere taşıyacağız."

Erzincan

Erzincan Lokantacılar Odası Başkanı Erkan Telçeken de Erzincan'da odalarına üye 260 esnafın, yaklaşık iki ayı aşkın zamandır salgın nedeniyle kapalı olduğunu hatırlattı.

Kentteki esnafın yeniden iş yerlerini açtığını aktaran Telçeken, şunları kaydetti:

"Bu süreçte devletimiz bize gerekli desteği ve imkanı sağladı. Allah devletimize zeval vermesin. Hafta sonu itibariyle Erzincan'daki işletmelerimiz açılış için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bugün de şükürler olsun işimizin başındayız, milletimizin hizmetindeyiz. Tüm esnafımız İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge çerçevesinde hazırlıklarını yaptı. Masa aralarındaki mesafeler ayarlandı, müşteri ve çalışanlarımız için dezenfekte konuları uygulanmaya başlandı."

Ardahan

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise uzun bir aranın ardından esnafın mesai yapmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Sürecin esnafa sıkıntı getirdiğini dile getiren Kaya, "İnşallah bu sürecin sonrası, bizim için hayırlar getirir, uzun bir süredir kapalı olan esnaf bundan sonra bol kazançla iş yapar." dedi.

Kaya, esnafa tedbirler konusunda da yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

Kars

Kars'ta da birçok işletmeci, sabahın erken saatinde müşterilerini ağırlamaya başladı. Uzun bir aranın ardından müşterileri ile buluşan esnaf, mutluluklarını müşterileri ile paylaştı.

El dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra işletmelere alınan müşteriler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtuldukları masalarda yemeklerini yiyor.

Kahvaltı salonu işletmecisi Faruk Savaş, uzun bir aradan sonra müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerle işletmemizi bir süreliğine kapatmak zorunda kaldık, zor bir süreçti ama şimdi yeninden açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimizin ateşini ölçüp sosyal mesafe kuralına göre içeri alıyoruz." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da yeniden müşteri kabul etmeye başlayan çay bahçeleri, kafe ile kahvelerde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çaylarını yudumladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aylar sonra dışarıda çay yudumlayan vatandaşlar, iş yerlerinde belirlenen tedbirlere riayet ediyor.

İşletme sahipleri ise hafta sonu yaptıkları hazırlıkların ardından açtıkları iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarını belirlemek için zemine ve masalara "bu alanı boş bırakın" şeklinde yazılar yazdırdı.

Iğdır

Iğdır'da müşteri kabul etmeye başlayan lokanta, kafe ve restoranlar sabahın ilk ışıklarıyla açıldı.

Esnaf, iş yerlerinde temizlik yapıp aylar sonra ilk müşterilerini ağırladı.

Kafeleriyle ünlü Vali Yolu Caddesi'ndeki işletmeciler de uzun bir zaman sonra yeniden müşterileri kabul etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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